A qué hora juega Chile HOY vs Brasil por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena afronta un nuevo partido por las Eliminatorias, visitando nada menos que a Brasil en lo que es el comienzo de un nuevo proceso.

La Roja disputa su primer encuentro tras la salida de Ricardo Gareca, quien fue reemplazado por Nicolás Córdova que pretende darle rodaje a jóvenes jugadores.

Si bien no tiene chances de ir al Mundial, el DT y sus pupilos apuestan a dar el golpe y sacar un buen resultado frente a los Pentacampeones.

Eliminatorias: ¿A qué hora juega Brasil vs Chile hoy?

El partido de Brasil ante Chile comienza a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se espera un gran marco de público.

¿Qué se le viene a Chile en las Eliminatorias?

El próximo desafío de La Roja en las Eliminatorias será el martes 9 de septiembre, día en que se medirá a Uruguay en condición de local.

Este duelo será el último del combinado nacional por las Eliminatorias, disputándose en el Estadio Nacional.