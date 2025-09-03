Dura noticia para La Roja: Darío Osorio se lesiona y queda descartado para duelo ante Brasil - Chilevisión

Importantes problemas sumó la Selección Chilena en la previa del partido ante Brasil por Eliminatorias, luego de que este miércoles se confirmara la baja de Darío Osorio.

El delantero del Midtjylland fue liberado de la convocatoria y no jugará el encuentro de La Roja contra La Canarinha producto de una lesión, la que también le impedirá estar frente a Uruguay.

De acuerdo a lo informado por el combinado nacional, el extremo "presentó una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA".

Las otras bajas de La Roja para enfrentar a Brasil

Adicionalmente, se comunicó que Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto están con molestas y no viajarán a Río de Janeiro para el choque ante el Scratch.

Ambos futbolistas están en un periodo de recuperación junto al cuerpo médico, buscando estar disponibles para el cotejo de la próxima semana.

Con esto, el entrenador Nicolás Córdova deberá buscar variantes, donde podría abrirse una posibilidad para Lucas Assadi.

El compromiso de Chile contra Brasil comenzará a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre, disputándose en el mítico Estadio Maracaná.