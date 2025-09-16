Pareja de Alexis Sánchez anuncia importante noticia y así reaccionan los chilenos: “Chaval” - Chilevisión

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, realizó un importante anuncio en sus redes sociales, confirmando que se mudó a España.

La influencer de nacionalidad rusa ratificó en sus redes sociales que vivirá en Sevilla, acompañando al futbolista chileno que acaba de arribar al conjunto de Andalucía.

"Hola España. Nuestro nuevo hogar", escribió la joven de 25 años en Instagram, acompañando la publicación con fotos de sus mascotas.

Chilenos responden a Alexandra Litvinova

El posteo no tardó en generar una ola de respuestas de los chilenos, quienes destacaron su decisión de dejar Italia e irse a territorio hispano.

Además, los usuarios nacionales bromearon al preguntarle a Litvinova si el hijo que está esperando será niño o niña.

"¿Será ñiñito?", "cuídalo mucho" o "Saludos al chaval", fueron solamente algunos de los comentarios de los seguidores, quienes esperan ansiosos la noticia.

En la publicación, la modelo europea aprovechó de mostrar parte de la casa en la que vivirá en Sevilla, la que cuenta con una piscina y un amplio patio.

