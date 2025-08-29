“Is a blue”: Marcelino Núñez deja el Norwich y es anunciado en el Ipswich Town en histórico traspaso - Chilevisión

Es oficial. Marcelino Núñez remeció el mercado en Inglaterra tras ser anunciado como flamante incorporación del Ispwich Town de la segunda división.

El chileno se va al histórico conjunto británico tras dejar el Norwich City, el clásico rival en un movimiento que generó la furia de los hinchas de su ahora ex club.

"Es un azul", destacaron los Tractor Boys en un comunicado, aclarando que el contrato del volante se extenderá hasta mediados del 2029.

Los montos del traspaso de Marcelino Núñez al Ipswich Town

La transferencia de Núñez se hizo por un monto cercano a los 14 millones de dólares, lo que la coloca como una de las más importantes de la Championship.

De hecho, el ex Universidad Católica se posiciona como el cuarto traspaso más caro de un nacional desde el 2018. Siendo superado por Alexis Sánchez (Manchester United), Arturo Vidal (Barcelona) y Guillermo Maripán (Mónaco).

Los Cruzaodos también están disfrutando esta noticia debido a que todavía poseen el 15% del pase, por lo que recibirán casi 2 millones de la moneda estadounidense.

Con esto, el mediocampista de 25 años arriba a una escuadra que acaba de descender de la Premier League, teniendo como objetivo el volver lo antes posible a la máxima categoría.