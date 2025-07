“Hay cosas positivas”: Guillermo Maripán respaldó el proceso de Ricardo Gareca en La Roja - Chilevisión

A casi un mes de que se ratificara que Chile no irá al Mundial 2026, Guillermo Maripán valoró el proceso de Ricardo Gareca al mando de La Roja.

El argentino dejó el cargo el pasado 10 de junio, luego de la derrota contra Bolivia por Eliminatorias que dejó al combinado nacional sin chances de clasificar a la cita planetaria.

Pese a los malos resultados, el defensa aseguró que "no se le puede llamar fracaso" a la etapa del Tigre y destacó que "siempre hay cosas positivas. Un jugador, dos jugadores, quizás momentos".

El respaldo de Guillermo Maripán a Ricardo Gareca

En entrevista con ESPN, el actual jugador del Torino comentó: "No se logró el objetivo, hay que dejarlo así. No se logró el objetivo que era ir al Mundial".

Sobre el estar último en la tabla de posiciones, Maripán señaló: "Para nosotros es lo peor. Yo veo las caras de mis compañeros, la tristeza, la frustración, la rabia que hay, para los más viejos.

Además, el ex Universidad Católica habló sobre el nuevo proceso que se viene en La Roja con miras al 2030, donde apuntó que "no sé si me dé para llegar al próximo Mundial con 36 años".

"A nivel personal es un sueño frustrado, un sueño que se aleja, porque todo jugador quiere representar a su país en el Mundial. Uno intenta transmitir las cosas positivas de estar en la Selección, el estatus que te genera, a nivel de clubes también", añadió.