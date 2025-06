Ricardo Gareca alza la voz tras salir de La Roja y entrega consejos para la búsqueda del nuevo DT - Chilevisión

El ex entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, alzó la voz tras su salida del banco nacional y aprovechó de entregar recomendaciones en la búsqueda de su sucesor.

En entrevista con Radio Continental de Argentina, el Tigre repasó su periodo en La Roja a más de dos semanas de su salida y confesó: "Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa".

"No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro y los resultados no me acompañaron", añadió.

Las recomendaciones de Gareca para buscar al nuevo DT de La Roja

Acerca del perfil que debe tener el futuro estratega del combinado nacional, el trasandino aseguró que "tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección".

Gareca llamó a no cambiar de manera constante los procesos, afirmando que eso "es complicado" al momento de trabajar.

Además, el veterano adiestrador recalcó que sentía gusto por los futbolistas chilenos, pero que actualmente "los que están afuera no se han consolidado".

"A algunos les cuesta y luego deben atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías al país. No fueron a Rusia, Qatar y ahora esto. Es un toque de atención para construir algo", agregó.