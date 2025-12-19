La Roja venció a Colombia y va por el título en la Copa UC Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena enfrentó a Colombia en la primera semifinal de la Copa UC Sub 17 que se disputa en el Claro Arena y consiguió un triunfo por 3-1, asegurando su paso a al final del torneo.

La Roja salió a la cancha en busca de su paso a una de las semifinales tras perder con Argentina en el debut y luego vencer a Venezuela.

El primer tiempo terminó en igualdad sin goles, pero en la segunda parte el elenco nacional se hizo fuerte y llegaron con peligro al arco rival.

Joaquín Múñoz fue el encargado de abrir el marcador y de paso la senda del triunfo con un impecable cabezazo que burló a la defensa colombiana.

Luego le siguieron Diego Avendaño que estiró las cifras aprovechando una pelota en el área chica. Finalmente, Bayron Barrera selló la goleada con una tremenda definición.

La Roja va por el título en la Copa UC

Con la victoria ante Colombia, La Roja aseguró su paso a la final de la Copa UC 17 en la que enfrentará a la selección Argentina.

La gran final se disputará este sábado 20 de diciembre a partir de las 19:50 horas en el estadio Claro Arena.

El duelo se podrá seguir en vivo por el canal TNT Sports.