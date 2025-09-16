Peaje a “luca” en Fiestas Patrias: Revisa dónde, cuándo y a qué hora estarán disponibles - Chilevisión

La medida busca aliviar el flujo vehicular que se concentra al salir y volver a Santiago durante el feriado. Revisa todos los detalles acá.

En el marco de las Fiestas Patrias y el feriado largo, cada año el gobierno implementa un plan de contingencia conocido como Peaje a "luca" en las principales rutas de salida y retorno de la región Metropolitana.

La medida busca aliviar el flujo vehicular que se concentra al salir y volver a Santiago durante el feriado, optimizando los tiempos en las rutas más transitadas.

Con más de un millón de vehículos proyectados para movilizarse, las autoridades han definido horarios específicos para que los automovilistas aprovechen tarifas reducidas.

Peaje a luca: Días y horarios para salir de Santiago

Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: desde las 07:00 hasta las 09:00 horas en Ruta 68 (Lo Prado y Zapata), Ruta 5 Norte (Las Vegas) y Ruta 5 Sur (Angostura).

Peaje a luca: Días y horarios para el retorno a Santiago

Sábado 20 de septiembre : de 07:00 a 13:00 horas en Ruta 68 (Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago), Ruta 5 Sur (Angostura) y Ruta 5 Norte (Las Vegas) en ambos sentidos.

Domingo 21 de septiembre: de 07:00 a 10:00 horas, mismas rutas.

Restricciones y beneficios para camiones

Los conductores de camiones tendrán algunas restricciones y beneficios para su tránsito durante este fin de semana largo.