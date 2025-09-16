Peaje a “luca” en Fiestas Patrias: Revisa dónde, cuándo y a qué hora estarán disponibles - Chilevisión

La medida busca aliviar el flujo vehicular que se concentra al salir y volver a Santiago durante el feriado. Revisa todos los detalles acá.
En el marco de las Fiestas Patrias y el feriado largo, cada año el gobierno implementa un plan de contingencia conocido como Peaje a "luca" en las principales rutas de salida y retorno de la región Metropolitana.
La medida busca aliviar el flujo vehicular que se concentra al salir y volver a Santiago durante el feriado, optimizando los tiempos en las rutas más transitadas.
Con más de un millón de vehículos proyectados para movilizarse, las autoridades han definido horarios específicos para que los automovilistas aprovechen tarifas reducidas.
Sábado 20 de septiembre: de 07:00 a 13:00 horas en Ruta 68 (Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago), Ruta 5 Sur (Angostura) y Ruta 5 Norte (Las Vegas) en ambos sentidos.
Domingo 21 de septiembre: de 07:00 a 10:00 horas, mismas rutas.
Los conductores de camiones tendrán algunas restricciones y beneficios para su tránsito durante este fin de semana largo.
Camiones de dos o más ejes tendrán restricción de circulación en horarios punta durante los días de mayor salida (17 y 18 de septiembre) en rutas 5 Norte, 5 Sur y Ruta 68.
Habrá 50% de descuento en peaje nocturno (00:00 a 07:00 horas) para camiones, en ciertas rutas y días seleccionados.
El plan también considera restricción para el tránsito de camiones el domingo 21 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Enlace Vespucio a Enlace Algarrobo) y en la Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto a Enlace Llay Llay).