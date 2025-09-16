 Pronóstico de Allison Göhler: Estos son los días y regiones en las que lloverá en Fiestas Patrias - Chilevisión
16/09/2025 07:50

Pronóstico de Allison Göhler: Estos son los días y regiones en las que lloverá en Fiestas Patrias

La meteoróloga de Chilevisión alertó por la llegada de dos bandas frontales que traerán precipitaciones los últimos días de los festejos por el 18 de septiembre.

Publicado por CHV Noticias

Allison Göhler adelantó el pronóstico del tiempo para estas Fiestas Patrias y advirtió que este 18 estará marcado por la llegada de lluvia para regiones de la zona centro y sur del país.

La meteoróloga de Chilevisión detalló un sistema frontal que traerá precipitaciones hacia el final de la semana, coincidiendo con los últimos días de los festejos patrios. 

En primera instancia, se espera que caigan “entre 10 a 20 milímetros” en un plazo de dos días, que se verán afectados por dos bandas frontales.

¿Dónde y cuándo lloverá estas Fiestas Patrias?

Allison Göhler sostuvo que las regiones que se verán afectadas por la llegada de las lluvias en Fiestas Patrias serán la región de Valparaíso, región de O'Higgins y región metropolitana.

Sin embargo, aclaró que las precicipaciones se presentarán “después del mediodía del día sábado” y se extenderán hasta la jornada del domingo. 

“Puede que se intensifique las primeras horas y después va a ser intermitente”, agregó. 

