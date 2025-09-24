Ricardo Gareca vuelve a abordar su paso por La Roja y ratifica tajante decisión para su futuro - Chilevisión

El Tigre afirmó no tuvo "mucho tiempo" para plasmar su idea en el combinado nacional, aunque valoró su estadía en Chile.
Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 09:28
Ricardo Gareca volvió a analizar su paso por la Selección Chilena, escuadra de la que salió en junio pasado tras quedar sin chances matemáticas de clasificar al Mundial 2026.
El Tigre conversó con Caracol Radio y reconoció que su estadía en La Roja "no fue buena deportivamente", apuntando a que "los resultados están a la vista".
"Nunca le pude encontrar la vuelta. Fue muy mortificante, por el hecho de que cuenta con muy buenos jugadores y tenía mucha expectativa de poder entablar algo".
El argentino afirmó que no tuvo "mucho tiempo" para armar un mejor proyecto "porque fue un proceso ya comenzado, entonces había que dar un resultado en forma inmediata y no lo pude lograr en ese aspecto".
De todas formas, el DT valoró su paso por territorio nacional. "Conocí un país bárbaro, hermoso. La verdad que me trataron muy bien dirigencialmente (...) Tomo en cuenta si cuando me tocó estar en la calle me faltaron el respeto y nunca ocurrió".
Además, Gareca anunció que se tomará una pausa antes de volver a dirigir. "Por este tiempo lo que he decidido no trabajar por el hecho de que tengo cosas postergadas", comentó.
El trasandino recalcó que este periodo "voy a tratar de aprovecharlo para estar no solamente con mi familia, sino también de culminar algunos emprendimientos que tenemos".
"Ya en enero podría escuchar ofertas", añadió.