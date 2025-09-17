Sorpresa: El impensado destino que podría tener Ricardo Gareca luego de dejar La Roja - Chilevisión

Tras el despido de Fernando "Bocha" Batista, la Selección de Venezuela busca entrenador para el nuevo proceso hacia el Mundial 2030.

La Vinotinto sufrió un durísimo golpe al desperdiciar una chance de oro de ir a su primera cita planetaria, quedando octavos en la tabla de posiciones.

La última derrota ante Colombia como local le permitió a Bolivia, que venció a Brasil en El Alto, acceder al repechaje y quedar a un paso de clasificar.

Ricardo Gareca es candidato para dirigir a Venezuela

En ese escenario, la dirigencia tendría a un viejo conocido de Chile en la carpeta. Se trata de Ricardo Gareca.

La prensa local aseguró que el Tigre es una de las opciones que maneja la directiva para tomar el cargo, el que pretende clasificar al Mundial 2030 a toda costa.

El argentino, que también fue vinculado con Perú, está libre luego de paso por La Roja, donde solamente pudo ganar un partido por los puntos en poco más de un año y medio.

Sin embargo, el gran objetivo de Venezuela sería Tite, ex DT de Brasil, Flamengo y Corinthians al que se le podría acercar una propuesta en los próximos días.