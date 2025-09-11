Mazazo en Venezuela: Ratifican salida de Fernando “Bocha” Batista tras quedar fuera del Mundial 2026 - Chilevisión

Luego de la frustración de no haber podido acceder al repechaje para el Mundial 2026, Venezuela confirmó la salida de su entrenador Fernando "Bocha" Batista.

La Vinotinto cayó este 6-3 ante Colombia este martes como local, dejando pasar una histórica chance de quedar muy cerca de clasificar a su primera cita planetaria.

El resultado dejó a la escuadra en el octavo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, con Bolivia dando el batacazo y jugando en marzo el cupo al certamen.

Horas después de la derrota, y de que el presidente Nicolás Maduro exigiera una "reorganización de la estrategia" de la selección, se ratificó el despido del argentino.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo", señaló la Federación Venezolana de Fútbol (FVF)en un comunicado

"Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", agregaron.

Los números de Fernando "Bocha" Batista" en Venezuela

Tras asumir en marzo del 2023, Batista dirigió un total de 28 partidos en Venezuela entre amistosos, Copa América y Clasificatorias.

A lo largo de su estadía, el trasandino obtuvo 9 victorias, 8 empates y 11 derrotas.