“Karma”: Así quedó el Instagram de Yeferson Soteldo luego de caótica eliminación de Venezuela - Chilevisión

Con miles de comentarios terminó el Instagram de Yeferson Soteldo luego de la dura derrota de Venezuela, Selección que quedó sin chances de ir al Mundial.

La Vinotinto cayó 6-3 ante Colombia en condición de local, siendo superada por Bolivia que venció a Brasil y aseguró su participación en el repechaje.

El delantero fue titular y jugó los 90 minutos en una jornada que parecía ser una fiesta, pero que culminó con el plantel y el cuerpo técnico pidiendo disculpas.

Hinchas chilenos y argentinos van en masa al Instagram de Soteldo

Apenas se confirmó que Venezuela otra vez se quedó sin la cita planetaria, los hinchas acudieron en masa al pérfil de Soteldo.

Curiosamente, fanáticos chilenos y argentinos se "unieron" para burlarse del extremo de 28 años que actualmente milita en el Fluminense de Brasil.

Los nacionales le recordaron las polémicas que tuvo con Gary Medel en el Brasileirao, mientras que la afición trasandina no lo perdonó tras un cruce con Lionel Messi el año pasado.

"Karma", sobrevalorado" o "soberbio", fueron algunos de los comentarios en la última foto.

