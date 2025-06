La mala fortuna de Yeferson Soteldo: Fichó en Fluminense para el Mundial de Clubes, pero se lesionó - Chilevisión

Un duro golpe recibió Yeferson Soteldo, quien fue presentado como gran refuerzo en Fluminense de cara al Mundial de Clubes 2025.

Sin embargo, a solamente cuatro días de ser anunciado, se confirmó que el venezolano se perderá la fase de grupos del torneo producto de una lesión.

De acuerdo a lo informado por el cuerpo médico del club, el talentoso extremo llegó con molestias en el "músculo posterior del muslo izquierdo".

Los inconvenientes se produjeron en el partido de Venezuela contra Uruguay por las Eliminatorias disputado el pasado 10 de junio, donde disputó 45 minutos.

Con esto, el ex Universidad de Chile y Huachipato deberá esperar a que el Flu avance a octavos de final para estrenarse. O atacante Soltedo se apresentou no hotel da delegação do Fluminense, em Colúmbia, na Carolina do Sul, nas primeiras horas deste sábado. Após sentir dores no segundo jogo da Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na noite do dia 10/06, deixou o campo de jogo.… pic.twitter.com/b1hU0KgwwV — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 14, 2025

El Grupo de Fluminense en el Mundial de Clubes

Fluminense formará parte del Grupo F del Mundial de Clubes, debutando el martes 17 de junio contra el Borussia Dortmund.

Posteriormente, el elenco brasileño chocará contra Ulsan Hyundai de Corea y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.