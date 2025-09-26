La particular respuesta de Toni Kroos ante declaración de Arturo Vidal: Generó intenso debate - Chilevisión

Arturo Vidal volvió a generar ruido. En esta ocasión, el King provocó la atención internacional por un comentario que generó la reacción de Toni Kroos.

Todo se originó luego de que el medio Skiller rememoró una frase emitida por el chileno sobre el histórico volante alemán, con quien compartió en el Bayer Leverkusen.

El ex seleccionado nacional recordó que el germano "tenía buena técnica, pero le faltaba la otra cosa. Vino a verme a mí y a Renato Augusto y le explicamos cómo era el fútbol. Le enseñamos muchísimo. Aprendió mucho de mí".

Toni Kroos reacciona a comentario de Arturo Vidal

La publicación llegó hasta el ex Real Madrid, quien aparentemente no se lo tomó muy bien y no tardó en contestar.

El ex mediocampista atinó a poner tres emojis de risa, lo que pareció ser una respuesta irónica al aprendizaje que habría tenido con el Rey.

El comentario ya tiene más de 26 mil likes y se viralizó entre los hinchas, gestando un intenso debate sobre ambos futbolistas.

Cabe recordar que Kroos y Vidal fueron compañeros entre el 2009 y 2011, donde el alemán llegó a préstamo desde el Bayern Múnich para tener más rodaje.

Posteriormente, el nacido en Greifswald tuvo una carrera que incluyó múltiples títulos en el Real Madrid y la coronación en Brasil 2014 junto a su selección, retirándose el 2024 con solamente 34 años.