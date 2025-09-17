Cumplió las condiciones: Arturo Vidal definió su futuro en Colo Colo tras jugar la Supercopa - Chilevisión

En una complicada semana producto de la derrota contra Universidad de Chile por la Supercopa, Arturo Vidal definió su futuro en Colo Colo.

El King cumplió con el mínimo de partidos establecidos y renovó su contrato con el club de sus amores, por lo que aseguró su continuidad en el 2026.

Esto se ratificó justamente en la caída 3-0 contra Los Azules, donde ingresó en el segundo tiempo en un encuentro para el olvido del Cacique.

Arturo Vidal extendió su vínculo con Colo Colo

Todo esto se dio debido a que el Rey tenía una cláusula de extensión en caso de jugar la mitad de los cotejos de los diferentes torneos, entre los que estaba la Liga de Primera, Copa Libertadores y Supercopa.

Si bien no se contabilizó la Copa Chile, el mediocampista de 38 años cumplió con lo pactado y estará una campaña más defendiendo al Popular.

Vidal ha tenido un año bastante complicado en Colo Colo, cuadro que oficialmente se quedó sin chances de ganar ningún título en la temporada que festejaba su Centenario.

A lo largo del 2025, el volante jugó un total de 22 partidos en los que marcó 2 goles, generando polémica por algunas expulsiones y suspensiones en el certamen local.