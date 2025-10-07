Arturo Vidal lapida la opción de Manuel Pellegrini en La Roja: “No creo que sea el indicado” - Chilevisión

Arturo Vidal abordó el futuro de la Selección Chilena, lanzando una tajante opinión sobre la chance de que Manuel Pellegrini asuma en La Roja.

El Ingeniero es uno de los nombres que sonó para tomar el banco nacional, todo esto pensando en que sigue sin renovar su contrato con el Real Betis que vence el 2026.

Pese a su amplia experiencia, el King no respaldó la canche de que el experimentado entrenador aterrice en Juan Pinto Durán.

La postura de Arturo Vidal sobre Manuel Pellegrini

En diálogo con TNT Sports, el volante de Colo Colo afirmó que Pellegrini "siempre es un nombre que se menciona en la selección, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la selección".

En sus argumentos, Vidal mencionó que el DT "nunca ha trabajado con jugadores chilenos. Nunca le he visto un proceso de selección, entonces es difícil".

"En equipos le ha ido muy bien, todos los sabemos. Acá en el fútbol chileno no sabemos cómo le fue, no sé si ha trabajado con tantos jugadores, sólo con Matías (Fernández)".

El bicampeón de América insistió en que "es difícil, prefiero que siga en lo que está, lo ha hecho muy bien".