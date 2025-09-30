 ¿Corazón azul? La reacción de Manuel Pellegrini con hincha que recordó su paso por la U - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¿Corazón azul? La reacción de Manuel Pellegrini con hincha que recordó su paso por la U

Manuel Pellegrini fue sorprendido por un hincha que le mostró una imagen de su época en el fútbol chileno, generando un divertido momento que se volvió viral.

Martes 30 de septiembre de 2025 | 16:39

En medio de su buen presente en el Real Betis, Manuel Pellegrini rememoró parte de su pasado en el fútbol chileno.

Tras el término del entrenamiento del cuadro de Andalucía, el chileno fue sorprendido por un hincha español que le mostró una foto de su época en Universidad de Chile.

Al ver la imagen, el experimentado entrenador nacional reaccionó con nostalgia: "Uff, es antiguo, eh", comentó mientras firmaba autógrafos.

En la instancia, el Ingeniero aprovechó de aclarar a otro fanático la diferencia con Universidad Católica, otra de las escuadras que dirigió.

"No confundamos, que eso es muy grave", señaló entre risas de los presentes en un video subido por Zona Mixta.

Esta última semana, Pellegrini se convirtió en el técnico con más encuentros al mando del Betis con 264 cotejos, superando a Lorenzo Serra Ferrer.

Mira el video acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Mundial 2026: Castigan a selección con resta de puntos que pone en riesgo su clasificación en África

La particular respuesta de Toni Kroos ante declaración de Arturo Vidal: Generó intenso debate

VIDEO | Periodistas peruanos se van a los golpes tras eliminación de Alianza Lima ante la U

Murió Billy Vigar, ex juvenil del Arsenal que sufrió grave accidente durante partido en Inglaterra
Publicidad
Publicidad