¿Corazón azul? La reacción de Manuel Pellegrini con hincha que recordó su paso por la U - Chilevisión

En medio de su buen presente en el Real Betis, Manuel Pellegrini rememoró parte de su pasado en el fútbol chileno.

Tras el término del entrenamiento del cuadro de Andalucía, el chileno fue sorprendido por un hincha español que le mostró una foto de su época en Universidad de Chile.

Al ver la imagen, el experimentado entrenador nacional reaccionó con nostalgia: "Uff, es antiguo, eh", comentó mientras firmaba autógrafos.

En la instancia, el Ingeniero aprovechó de aclarar a otro fanático la diferencia con Universidad Católica, otra de las escuadras que dirigió.

"No confundamos, que eso es muy grave", señaló entre risas de los presentes en un video subido por Zona Mixta.

Esta última semana, Pellegrini se convirtió en el técnico con más encuentros al mando del Betis con 264 cotejos, superando a Lorenzo Serra Ferrer.

