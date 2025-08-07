A combo limpio: Betis de Manuel Pellegrini protagoniza batalla campal en amistoso ante el Como - Chilevisión

Un verdadero escándalo se produjo en el partido entre el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Como, quienes se enfrentaron este miércoles en un amistoso internacional.

En el cierre del primer tiempo, un cruce entre los jugadores desató una batalla campal que incluyó golpes, empujones y muchos insultos.

El primer altercado se dio entre Pablo Fornals y el argentino Máximo Perrone, volante de equipo italiano que recibió un tremendo puñetazo en el rostro.

A partir de ese instante vino lo peor, con el trasandino devolviendo el combo que provoca una lamentable reacción de ambas partes.

Pese a que todo parecía incontrolable, el ambiente se calmó tras las expulsiones del propio Perrone y del español Héctor Bellerín, por lo que el segundo tiempo se disputó con normalidad.

Tras el duelo que favoreció 3-2 al Como, medios españoles indicaron que el entrenador chileno habría manifestado su molestia a Cesc Fábregas, DT de los italianos, por la actitud de sus pupilos.