Chile vs México por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

La selección chilena buscará el paso a los cuartos de final este martes cuando se enfrente a un rival histórico cómo lo es México.
Martes 7 de octubre de 2025 | 12:57
Tras conseguir una agónica clasificación, este martes la Selección Chilena enfrentará a sus pares de México por los octavos de final del Mundial Sub 20.
La Roja se deberá trasladar a Valparaíso para buscar el paso a cuartos contra El Tricolor, que viene de ganarle a Marruecos por la cuenta mínima en su último partido.
El partido de Chile contra México por los octavos de final del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.
De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:
En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.
Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
Los dirigidos por Nicolás Códova saldrán al césped del Estadio Elías Figueroa Brander a las 20:00 horas, en un ambiente porteño que contará con su aforo máximo de público.
Si La Roja logra vencer a México, deberá medirse con el ganador de la llave de Argentina vs Nigeria que se jugará el miércoles 8 de octubre a las 16:30 en el Estadio Nacional.