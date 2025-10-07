Chile vs México por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

Tras conseguir una agónica clasificación, este martes la Selección Chilena enfrentará a sus pares de México por los octavos de final del Mundial Sub 20.

La Roja se deberá trasladar a Valparaíso para buscar el paso a cuartos contra El Tricolor, que viene de ganarle a Marruecos por la cuenta mínima en su último partido.

Dónde ver el partido de Chile vs México EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile contra México por los octavos de final del Mundial Sub 20 será transmitido en vivo este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.

De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el partido de Chile vs Mexico

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora juega Chile vs México?

Los dirigidos por Nicolás Códova saldrán al césped del Estadio Elías Figueroa Brander a las 20:00 horas, en un ambiente porteño que contará con su aforo máximo de público.

¿Contra quién jugaría Chile si pasa a cuartos de final?

Si La Roja logra vencer a México, deberá medirse con el ganador de la llave de Argentina vs Nigeria que se jugará el miércoles 8 de octubre a las 16:30 en el Estadio Nacional.