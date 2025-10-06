 Programación: Días y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión
Programación: Días y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20

La ronda de los 16 mejores arranca con Chile enfrentando a México en Valparaíso. Por su parte, Argentina tiene un complejo encuentro frente a Nigeria.

Lunes 6 de octubre de 2025 | 12:29

El Mundial Sub 20 avanza a paso firme y este fin de semana finalizó la fase de grupos, instancia que permitió definir los cruces de octavos de final.

La gran novedad es la ausencia de Brasil, escuadra que terminó último en la Zona C al sumar solamente un punto en sus tres presentaciones, quedando totalmente eliminada.

La ronda de los 16 mejores comenzará este martes 7 de octubre con dos partidos, entre los que está el de Chile ante México y un prometedor cruce de europeos.

El resto de los sudamericanos en competencia, Argentina, Colombia y Paraguay, volverán a saltar a la cancha un día después con duros desafíos.

La fase será cerrada por Estados Unidos e Italia el jueves 9 de este mismo mes, mismo día en que chocarán Marruecos y Corea del Sur.

Programación octavos de final Mundial Sub 20

Martes 7 de octubre:

  • Ucrania vs España: 16:30 horas - Estadio Elías Figuroa de Valparaíso
  • Chile vs México: 20:00 horas - Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Miércoles 8 de octubre:

  • Colombia vs Sudáfrica: 16:30 horas - Estadio Fiscal de Talca
  • Argentina vs Nigeria: 16:30 horas - Estadio Nacional
  • Paraguay vs Noruega: 20:00 horas - Estadio Fiscal de Talca
  • Japón vs Francia: 20:00 horas - Estadio Nacional

Miércoles 9 de octubre:

  • Estados Unidos vs Italia: 16:30 horas - Estadio El Teniente de Rancagua
  • Marruecos vs Coreal del Sur: 20:00 horas - Estadio El Teniente de Rancagua
