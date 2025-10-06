 Hay consecuencias: La drástica decisión que tomó Brasil tras despedirse del Mundial Sub 20 - Chilevisión
Hay consecuencias: La drástica decisión que tomó Brasil tras despedirse del Mundial Sub 20

La Canarinha no pudo pasar la fase de grupos de la cita planetaria, lo que colmó la paciencia de la dirigencia que anunció una radical determinación con su DT.

Lunes 6 de octubre de 2025 | 09:24

Brasil se quedó sin técnico tras la histórica eliminación del Mundial Sub 20. El Scratch confirmó que Ramón Menezes no continuará al mando del equipo.

La derrota ante España el pasado sábado consumó el fracaso de La Canarinha, selección que terminó última en el Grupo C con solamente un punto en tres jornadas.

El resultado generó gran decepción en la dirigencia, quienes tomaron una tajante decisión a menos de 24 horas de despedirse de la cita planetaria.

Brasil despide a su DT tras quedar eliminado del Mundial Sub 20

A través de un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que Menezes "deja de ser el entrenador de la Selección Brasileña Masculina Sub 20".

"La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha. La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de éste y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino", agregaron.

El ex futbolista dijo adiós al cargo luego de tres años al mando, donde uno de los grands dolores de cabeza se dio en el Mundial de la categoría en Argentina 2023.

En esa instancia, La Verdeamarelha perdió 3-2 ante Israel en los cuartos de final, dejando pasar una gran chance de pelear por el título.

Mira el comunicado acá

