Estados Unidos vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Estados Unidos vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido

Las nacionales tuvieron un exigente partido contra las norteamericanas, selección que está entre las mejores del mundo.

Miércoles 28 de enero de 2026 | 02:07

Chile cayó 5-0 este miércoles ante Estados Unidos en un amistoso internacional este miércoles, partido que marcó el inicio de un exigente 2026.

La Roja Femenina fue superada por las norteamericanas en Santa Bárbara, California, donde se midió con una de las mejores escuadras del planeta.

Ahora, el combinado nacional se enfocará en la Liga de Naciones Femenina que se retoma en abril, buscando conseguir pasajes para el Mundial 2027.

