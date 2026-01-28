Benjamín Kuscevic tendría un pie fuera de Fortaleza: Se mantendría en Brasil e iría a un gigante - Chilevisión

Benjamín Kuscevic estaría cada vez más cerca de salir del Fortaleza, cuadro que sigue con necesidad de sacar jugadores tras su descenso a la Serie B.

El defensor chileno ha sido vinculado con diversos equipos, pero por ahora se mantiene en el Tricolor de Acero y llegó a realizar parte de la pretemporada.

Sin embargo, en las últimas horas habría aparecido un nuevo interesado en contar con sus servicios de cara a esta nueva temporada.

Benjamín Kuscevic estaría en la mira del Santos

El club que estaría tras los pasos del zaguero es el Santos de Brasil, quienes apuestan por sellar el traspaso lo antes posible.

Según consignó el diario O Povo, el Peixe realizó una oferta formal y se espera que en las próximas horas sea aceptada por la dirigencia del Fortaleza.

De concretarse el fichaje, Kuscevic se mantendría en la máxima categoría de la liga más competitiva de Sudamérica, jugando de paso la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El citado medio afirmó que en la negociación es fundamental la aprobación Juan Pablo Vojvoda, actual entrenador del Santos que dirigió al ex Universidad Católica hace algunos años.

El elenco de Sao Paulo busca armar un equipo de peso para acompañar a Neymar, confirmando anteriormente el arribo de Gabigol.