El sutil dardo a Colo Colo de nuevo compañero de Brayan Cortés: “Equipo grande” - Chilevisión

Brayan Cortés dejó atrás su ciclo en Colo Colo y ya pone la mira en lo que será Peñarol, su nuevo club de cara a lo que queda temporada.

El arquero fue presentado oficialmente este martes y recorrió el Estadio Campeón del Siglo junto a Alejo Cruz, el otro refuerzo del Manya para este semestre.

En la instancia, el extremo hizo un particular comentario que fue tomado como una "provocación" al Cacique.

El particular comentario de compañero de Brayan Cortés

En un video subido a las redes sociales del Carbonero, el puntero que viene del Atlético Goianiense de Brasil le señaló al meta: "Acá estás viendo lo que es un estadio".

"Hermoso. Me imagino cuando esté explotada la cancha, así que los esperamos aquí, pronto, para poder compartir acá", respondió el chileno.

Cruz no se quedó ahí y cerró todo con una frase mirando a la cámara: "Hay que inculcarle eso. Él viene de un equipo grande, pero no es lo mismo".

La respuesta de los hinchas del Popular no tardó en llegar, apuntando a que Colo Colo es "mucho más que Peñarol".

Mira el video acá