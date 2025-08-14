Revive las reacciones al empate de Libertad ante River por la Copa Libertadores - Chilevisión

Libertad y River no se sacaron ventaja e igualaron 0-0 este jueves, día en que se midieron por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En un partido muy parejo, el Millonario despertó tarde y no pudo sacar ventaja en el duelo disputado en el Estadio La Huerta de Asunción.

El choque contó los 90 minutos con Paulo Díaz, quien hizo dupla con Sebastián Boselli en la defensa y que tuvo una regular presentación.

