Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Libertad vs River - Chilevisión

Un partido determinante es el que juegan Libertad y River Plate, quienes se enfrentan este jueves por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

El Estadio La Huerta de Asunción recibe este esperado encuentro, el que mide a dos de los equipos más reconocidos de Sudamérica.

El cotejo cuenta con presencia chilena gracias a Paulo Díaz, defensa que se ha transformado en una pieza fundamental en el Millonario.

Este esperado duelo de paraguayos contra argentinos puedes seguir con las reacciones en vivo de Vicente Quijada (@vichoquijada) y Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

