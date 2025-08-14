Llave abierta: Libertad y River igualaron por la ida de octavos de final de la Libertadores - Chilevisión

River rescató un empate ante Libertad en el comienzo de la llave de octavos de final de la Copa Libertadores, luego de igualar 0-0.

El Millonario quedó bien posicionado de cara a la revancha, aguantando a un conjunto paraguayo que tuvo varias chances de gol especialmente en primer tiempo.

La etapa inicial comenzó con el Gumarelo apretando en mitad de cancha y buscando aprovechar su velocidad, teniendo una gran oportunidad con un zurdazo de Hugo Fernández que fue contenido de manera notable por el arquero Franco Armani.

Los argentinos mejoraron gracias a los cambios en el complemento, especialmente con el ingreso de Juan Fernando Quintero y pudo abrir la cuenta, aunque sus delanteros no estuvieron finos.

Sobre el final del duelo, el portero Martín Silva estuvo notable para contener un remate de Gonzalo Montiel, dejando la llave completamente abierta.

¿Cuándo juegan Libertad y River la revancha por Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Libertad y River está programado para el próximo jueves 21 de agosto, disputándose en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El compromiso arrancará a las 20:30 horas de Chile.