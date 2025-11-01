Colo Colo venció a Ñublense por la cuenta mínima y se acerca a zona de copas internacionales - Chilevisión

Los Albos consiguieron tres puntos valiosos en su lucha por escalar en la tabla de posiciones, gracias al único tanto de Vicente Pizarro.
Sábado 1 de noviembre de 2025 | 20:00
Colo Colo se reencontó con el triunfo al vencer como visita a Ñublense por 1-0 en la fecha 26 del Campeonato Nacional.
Los Albos llegaron al Estadio Nelson Oyarzún con la necesidad de sumar puntos para ir en busca de un cupo a copa internacionales para 2026, pero no pudieron marcar diferencia en la primera parte.
En el segundo tiempo, el Cacique puso presión en el arco rival y consiguió abrir el marcador con el gol de Vicente Pizarro (55'), quien remató de zurda tras un pase de Lucas Cepeda.
Minutos después, Ñublense se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Carlos Labrín (66') por una falta sobre Cepeda.
Con la victoria, Colo Colo sumó 38 unidades y quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones, a solo un puesto de meterse en zona de clasificación a copas internacionales.
En la próxima fecha tendrán que medirse ante Unión Española, el próximo sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.