Colo Colo venció a Ñublense por la cuenta mínima y se acerca a zona de copas internacionales - Chilevisión

Colo Colo se reencontó con el triunfo al vencer como visita a Ñublense por 1-0 en la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Los Albos llegaron al Estadio Nelson Oyarzún con la necesidad de sumar puntos para ir en busca de un cupo a copa internacionales para 2026, pero no pudieron marcar diferencia en la primera parte.

En el segundo tiempo, el Cacique puso presión en el arco rival y consiguió abrir el marcador con el gol de Vicente Pizarro (55'), quien remató de zurda tras un pase de Lucas Cepeda.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Minutos después, Ñublense se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Carlos Labrín (66') por una falta sobre Cepeda.

Colo Colo a un paso de copas internacionales

Con la victoria, Colo Colo sumó 38 unidades y quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones, a solo un puesto de meterse en zona de clasificación a copas internacionales.

En la próxima fecha tendrán que medirse ante Unión Española, el próximo sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.