Ñublense vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo visitará a Ñublense este sábado para mantener viva la esperanza de disputar puestos de clasificación internacional. Revisa aquí cómo ver este importante duelo en vivo.
Sábado 1 de noviembre de 2025 | 15:02
Este sábado se enfrentarán Ñublense y Colo Colo por la fecha 26 del Campeonato Nacional, en el Estadio Nelson Oyarzún.
Los albos, octavos en la tabla y con Arturo Vidal lesionado, vienen de empatar ante Limache, por lo que no pueden dejar escapar puntos si pretenden disputar torneos internacioanles el 2026.
Los Diablos Rojos por su parte se encuentran en el décimo lugar y buscarán darle una alegría en casa a su hinchada.
El partido de Ñublense y Colo Colo será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.
Ñublense y Colo Colo se enfrentarán este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.