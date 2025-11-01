Ñublense vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Este sábado se enfrentarán Ñublense y Colo Colo por la fecha 26 del Campeonato Nacional, en el Estadio Nelson Oyarzún.

Los albos, octavos en la tabla y con Arturo Vidal lesionado, vienen de empatar ante Limache, por lo que no pueden dejar escapar puntos si pretenden disputar torneos internacioanles el 2026.

Los Diablos Rojos por su parte se encuentran en el décimo lugar y buscarán darle una alegría en casa a su hinchada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Ñublense y Colo Colo?

El partido de Ñublense y Colo Colo será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Ñublense y Colo colo por la Liga de Primera

Ñublense y Colo Colo se enfrentarán este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.