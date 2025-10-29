Arturo Vidal alza la voz ante complejo momento de Colo Colo: “Merecemos siempre mucho más” - Chilevisión

Colo Colo vive un momento complicado y Arturo Vidal lo sabe. Los Albos igualaron el pasado lunes con Limache y complicaron seriamente su clasificación a copas internacionales.

Ante esto, el King confesó estar "triste", asegurando que en el plantel "merecemos siempre mucho más de lo que se ha dado este año. Tenemos un gran equipo y no lo podemos demostrar, hay mucha frustración en lo que está pasando".

"Hay veces que hemos tenido el partido para ganar, al final nos empatan. Hemos sacado el resultado que no merecemos. Fue mucha impotencia (lo ocurrido) ante Limache, con todo lo que se ha trabajado".

Arturo Vidal llama a "seguir peleando" en la Liga de Primera

En la Avant Premiere de la película "Eterno", la que se estrena en el marco del Centenario del Cacique, el volante respaldó el trabajo del DT Fernando Ortiz.

"Hemos tenido dos entrenadores espectaculares, Jorge Almirón y el profe que llegó ahora (Ortiz), se trabaja muy fuerte desde el primer nivel y los resultados no llegan, no sé lo que pasa", sostuvo.

Vidal insistió que el salir de este escenario "depende de los jugadores, de tener más suerte. El año pasado todas las pelotas que no entran ahora entraban, lo que le pasa a Coquimbo, que cualquier cosa que hacen entra y por eso están donde están ahora".

Más temprano, el mediocampista de 38 años alzó la voz en redes sociales y afirmó en una historia de Instagram que "los colocolinos nunca nos rendimos. A seguir peleando y luchando hasta el final equipo".

