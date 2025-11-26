Caos en el futsal: Colo Colo acusa que jugador fue amenazado con un cuchillo en duelo vs Coquimbo - Chilevisión

Una fuerte denuncia realizó el Club Social y Deportivo Colo Colo, mencionando graves incidentes que se dieron en el partido ante Coquimbo por el torneo nacional de futsal.

En el cotejo, disputado en el CEO de Ñuñoa y que finalizó 3-3, Los Albos apuntaron que hubo hechos de violencia protagonizados por jugadores e hinchas de Los Piratas.

A través de un comunicado, la institución afirmó que sujetos "insultaron, amenazaron y golpearon a parte de nuestra delegación, que incluía a jugadores y dirigentes del club".

Colo Colo acusa que jugador fue amenazado con un cuchillo

El Cacique indicó que una de las víctimas de las agresiones fue "la coordinadora de la rama de futsal de nuestro club, quien debió constatar lesiones ante Carabineros y ha requerido atención médica".

De hecho, señalaron que "se registraron negligencias especialmente graves, como la presencia de armas blancas por parte de la parcialidad de Coquimbo".

"Sin ir más lejos, y demostrando lo extremo de la situación, uno de los simpatizantes de dicho club amenazó al capitán de nuestro equipo, Bastián Farías, con un cuchillo una vez finalizado el encuentro", agregaron.

Ante esto, Colo Colo instó al Aurinegro a "asumir las responsabilidades correspondientes (...) La única forma de ingresar al recinto era mediante invitación, por lo que también deben hacerse responsables de las personas que ingresaron y fueron parte de los insultos, amenazas y golpes hacia nuestra delegación".

"Informamos que, como institución, presentaremos una denuncia formal ante la ANFP por las agresiones sufridas por nuestra coordinadora, y realizaremos las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer y perseguir las responsabilidades penales de los involucrados", añadieron.