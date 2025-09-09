Con carta a la ANFP: La U solicita la reprogramación de la Supercopa contra Colo Colo - Chilevisión

Universidad de Chile solicitó en las últimas horas la postergación de la Supercopa contra Colo Colo, la que está programada para este domingo 14 de septiembre.

Según consignó La Tercera, Azul Azul envió una carta a la ANFP mencionando argumentos deportivos y de seguridad para posponer el duelo.

En uno de los puntos, la dirigencia aseguró que su escuadra "está siendo perjudicada en su participación internacional", haciendo referencia a la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"La programación de este partido afecta seriamente al equipo en su cotejo ante Alianza de Lima. Cabe hacer presente que la Federación Peruana de Fútbol ha suspendido el partido de dicho club", señalaron.

La directivo apuntó a que "miembros de la ANFP (confiamos en que no su directiva ni sus funcionarios) buscan infructuosamente la manera de perjudicar la participación internacional de Universidad de Chile".

"Esperamos que, una vez dirigida la misiva al Señor (Yamal) Rajab, se proceda a la reprogramación del partido agendado para el próximo domingo. Le rogamos que, por favor, pueda realizar las gestiones correspondientes para que no se exponga la integridad física de ninguna persona", agregaron.

¿Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y la U?

De mantenerse la programación inicial, la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 14 de septiembre.

El duelo iniciaría a las 15:00 horas y se disputaría en el Estadio Santa Laura.