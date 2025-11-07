A meses de dejar Colo Colo: Jorge Almirón aparece en la órbita de reconocido club sudamericano - Chilevisión

Jorge Almirón podría tener una nueva aventura en el fútbol sudamericano. A meses de dejar Colo Colo, el argentino sería una opción en Independiente Santa Fe de Colombia.

De acuerdo a medios locales, el argentino apareció como una de las alternativas para la banca del Expreso Rojo, quienes buscan DT tras la salida de Jorge Bava.

En ese ámbito, los nombres que han sonado son el venezolano César Farías, el uruguayo Pablo Peirano y el propio trasandino.

Jorge Almirón podría volver al fútbol colombiano

Si bien no hay negociaciones avanzadas, uno de los puntos que tendría a favor Almirón es que ya conoce la liga cafetera.

Esto porque dirigió a Atlético Nacional en la temporada 2018, dejando el puesto tras ocho meses en el cargo en el que no pudo conseguir títulos.

En es periodo, el otrora adiestrador del Cacique perdió una final frente a Deportes Tolima y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores de ese año.

Cabe recordar que el argentino está libre desde mediados de agosto, saliendo del Popular producto de los malos resultados y de la goleada 3-1 sufrida a manos de Universidad Católica.