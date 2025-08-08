La UC paga caro retraso del Claro Arena y recibe duro golpe para el clásico ante Colo Colo - Chilevisión

El retraso en el Claro Arena terminó costándole carísimo a Universidad Católica, cuadro que lamenta una importante baja para el clásico contra Colo Colo.

Se trata de Sebastián Arancibia, quien le ocasionó un dolor de cabeza al entrenador Daniel Garnero debido a que no estará en el cotejo ante Los Albos.

¿Los motivos? El lateral está suspendido tras ser expulsado en el empate frente a Deportes Iquique el pasado 2 de agosto, castigo que iba a cumplir con Ñublense.

Al postergarse dicho cotejo, que sigue sin tener fecha, la sanción del joven de 19 años se aplazó para la jornada siguiente que tiene a Los Cruzados afrontando un encuentro clave.

Por si fuera poco, Dylan Escobar, el reemplazante natural de Arancibia, se está recuperando de una lesión muscular y su presencia en el duelo no está garantizada.

¿Cuándo se juega el clásico entre Colo Colo y la UC?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará el sábado 16 de agosto en el Estadio Monumental.

De acuerdo a la programación oficial, el compromiso por la fecha 20° de la Liga de Primera arrancará a las 15:00 horas.