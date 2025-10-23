Liga de Quito vs Palmeiras: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Liga de Quito se mide al Palmeiras este jueves en un encuentro crucial, dando inicio a su llave de semifinales de Copa Libertadores.

Con los chilenos Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán, el conjunto ecuatoriano busca dar el batacazo frente a uno de los grandes favoritos a quedarse con el título.

El Rey viene la confianza de eliminar nada menos que a Botafogo y Sao Paulo, aunque ahora tiene un desafío de marca mayor al toparse con la temida dupla de ataque del Verdao compuesta por Vitor Roque y José Manuel "El Flaco" López.

Cómo ver el partido de Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO y ONLINE

El partido de Liga de Quito ante Palmeiras, válido por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, este importante compromiso será emitido por la plataforma de streaming Disney +. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Liga de Quito y Palmeiras por Copa Libertadores

El encuentro entre los dirigidos por Tiago Nunes y los brasileños comienza a las 21:30 horas de Chile de este jueves 23 de octubre.

El cotejo se juega en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que el árbitro designado fue el argentino Facundo Tello.