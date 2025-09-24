Palmeiras eliminó a River y se metió en semifinales de la Copa Libertadores - Chilevisión

En un partidazo, Palmeiras eliminó a River Plate de Argentina y avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores de América.

El conjunto brasileño venció por 3 a 1 en el duelo de revancha disputado en el Allianz Parque de Sao Paulo, resultado que le bastó al cuadro paulista para meterse en el ronda de los cuatro mejores del certamen, gracias al triunfo conseguido en Buenos Aires.

Pese a que el elenco argentino comenzó ganando el juego gracias al tanto de Maximiliano Salas, quien celebró como el delantero chileno, ídolo del elenco millonario, José Marcelo Salas.

Sin embargo, la igualdad llegaría a los 58' de juego a través de Vitor Roque, quien hizo explotar el recinto brasileño.

El 2 a 1 llegó a los 90+1 a través de lanzamiento penal disparado por José Manuel López. El mismo López a los 90+4 sellaría el marcador poniendo el 3 a 1 definitivo.

Ahora, el Verdao se medirá en las semifinales del torneo ante el ganador de la serie entre Sao Paulo y Liga de Quito.