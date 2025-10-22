Flamengo pegó primero y sacó ventaja ante Racing en la semifinal de ida de la Libertadores - Chilevisión

Flamengo sacó ventaja en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, luego de derrotar 1-0 a Racing este miércoles.

En un colmado Estadio Maracaná, el Mengao pegó en el momento justo y rescató un importante resultado de cara a la revancha de la próxima semana.

Los cariocas, que contaron desde el primer minuto con Erick Pulgar, tuvieron la primera chance con Pedro, pero los argentinos respondieron con un remate de Santiago Solari que fue bien contenido por el arquero local Agustín Rossi.

En el complemento se dio una primera polémica, con el árbitro Jesús Valenzuela cobrando foul tras un cabezazo de Santiago Sosa que terminaba en gol de los de Avellaneda, lo que desató una llucia de polémicas.

Posteriormente, Facundo Cambeses, guardameta que le quitó el puesto a Gabriel Arias en los visitantes, estuvo formidable para atajar un remate casi a quemarropa de Samuel Lino.

Sobre el final, apareció Jorge Carrascal para capturar un rebote a los 88' y desatar la locura de los hinchas, dándole a los brasileños un triunfo fundamental.

Copa Libertadores: ¿Cuándo se juega la revancha entre Flamengo y Racing?

El compromiso de vuelta entre Flamengo y Racing está programado para el próximo miércoles 29 de octubre.

El escenario será el Estadio El Cilindro Presidente Perón. En caso de que el cuadro argentino gane por la mínima, el clasificado a la final se definirá en penales.