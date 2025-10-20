Programación Copa Libertadores: Días y horarios de los partidos de ida de semifinales - Chilevisión

Las semifinales de la Copa Libertadores iniciarán con un tremendo duelo entre Flamengo y Racing, quienes se enfrentarán en el Estadio Maracaná.
Lunes 20 de octubre de 2025 | 13:06
La Copa Libertadores regresa esta semana para entrar en su fase de semifinales, instancia que arrancará con un partidazo entre Flamengo y Racing.
El Mengao recuperó a Erick Pulgar para la última parte de la temporada, apostando a que pueda estar en el cruce contra La Academia que se ilusiona con meterse en la gran final.
La ida de esta esperada llave comenzará en Río de Janeiro, culminando en Buenos Aires en el que los argentinos esperan dar el golpe a la cátedra.
Por el otro lado del cuadro está Liga de Quito y Palmeiras, quienes se medirán el próximo jueves 23 de octubre en Ecuador.
Con el chileno Fernando Cornejo como pieza importante, el Rey apuesta a hacerse fuerte de local y sacar ventaja contra uno de los poderosos del continente.
Sin embargo, el Verdao no se intimida y pretende sacar un buen resultado de la mano de su temida dupla de ataque conformada por Vitor Roque y José Manuel López.
Miércoles 22 de octubre:
Jueves 23 de octubre:
Los partidos de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores se disputarán entre el miércoles 29 y el jueves 30 de octubre, invirtiendo las localías.