Programación Copa Libertadores: Días y horarios de los partidos de ida de semifinales - Chilevisión

La Copa Libertadores regresa esta semana para entrar en su fase de semifinales, instancia que arrancará con un partidazo entre Flamengo y Racing.

El Mengao recuperó a Erick Pulgar para la última parte de la temporada, apostando a que pueda estar en el cruce contra La Academia que se ilusiona con meterse en la gran final.

La ida de esta esperada llave comenzará en Río de Janeiro, culminando en Buenos Aires en el que los argentinos esperan dar el golpe a la cátedra.

Por el otro lado del cuadro está Liga de Quito y Palmeiras, quienes se medirán el próximo jueves 23 de octubre en Ecuador.

Con el chileno Fernando Cornejo como pieza importante, el Rey apuesta a hacerse fuerte de local y sacar ventaja contra uno de los poderosos del continente.

Sin embargo, el Verdao no se intimida y pretende sacar un buen resultado de la mano de su temida dupla de ataque conformada por Vitor Roque y José Manuel López.

Programación semifinales ida Copa Libertadores

Miércoles 22 de octubre:

Flamengo vs Racing: 21:30 horas en el Estadio Maracaná.

Jueves 23 de octubre:

Liga de Quito vs Palmeiras: 21:30 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Copa Libertadores: ¿Cuándo se juegan las revanchas de las semifinales?

Los partidos de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores se disputarán entre el miércoles 29 y el jueves 30 de octubre, invirtiendo las localías.