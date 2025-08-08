“Una nueva historia”: Maximiliano Falcón sorprende con especial anuncio que alegra a hinchas - Chilevisión

A varios meses de dejar Colo Colo para ir al Inter Miami, Maximiliano Falcón hizo un sorpresivo anuncio que dejó muy contentos a los hinchas.

El Peluca y su esposa, Florencia Pouso, revelaron que están esperando a su segundo hijo, noticia que provocó una ola de reacciones.

A través de una publicación en sus redes sociales, la pareja del uruguayo escribió: "Una nueva historia comienza a escribirse en nuestra cancha" y confirmó su embarazo.

"Domingo, nuestro primer gol de la vida, deja de ser hijo único y se convierte en capitán. Bienvenido, Mónaco. Nuestro equipo ahora juega con doble amor".

El posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios, donde los seguidores de ambos los felicitaron y le desearon lo mejor al nuevo integrante de la familia.

Actualmente, Falcón vive un buen presente y es pieza importante en el equipo comandado por Lionel Messi, que esta temporada busca quedarse con la MLS y la Leagues Cup.

Mira el posteo acá