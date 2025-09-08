Sorpresa y felicidad total: La gran noticia que recibió Jordhy Thompson en Rusia - Chilevisión

Un verdadero renacer ha tenido Jordhy Thompson en el FC Orenburg, siendo una de las principales figuras en el inicio de la temporada del fútbol ruso.

Cuando parecía que su estadía en el cuadro europeo se complicaba, el delantero dio vuelta la situación y se ha transformado en una pieza importante.

A raíz de esto, los propios hinchas de la institución decidieron darle un importante premio al chileno.

Jordhy Thompson es premiado en el FC Orenburg

Los fanáticos eligieron a Thompson como el mejor jugador del mes del club, noticia que el propio atacante dio a conocer en sus redes sociales.

"Gracias a la gente de Oremburgo por elegirme el mejor jugador del mes. Vamos a seguir dando todo por esta camiseta", escribió el joven de 21 años.

En esta temporada, Thompson ha jugado un total de 7 partidos en los que marcó 3 goles y entregó una asistencia.

Pese a que la liga recién inició, el registro del antofagastino ya superó ampliamente los de la campaña anterior en los que disputó solamente 12 encuentros y no marcó tantos.

Mira el mensaje acá