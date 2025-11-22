Lanús vs Atlético Mineiro: Cómo ver EN VIVO y ONLINE final de la Copa Sudamericana - Chilevisión

Lanús y Atlético Mineiro protagonizan este sábado la gran final de la Copa Sudamericana, enfrentándose en Asunción, Paraguay.

El Granate viene de eliminar en una controvertida llave de semifinales a Universidad de Chile, soñando a repetir el título que ya obtuvo en la edición 2013.

Por el otro lado está el Galo del chileno Iván Román y Jorge Sampaoli, con el entrenador casildense buscando conquistar el trofeo que ganó justamente con Los Azules hace 14 años.

Cómo ver el partido de Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO y ONLINE

El partido de Lanús ante Atlético Mineiro será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports, este último perteneciente a la señal DirecTV.

Adicionalmente, las plataformas de streaming Disney + y DGO emitirán la final de la Copa Sudamericana de manera online. Para poder verla, debes ingresar a las aplicaciones con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Lanús y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

El compromiso entre argentinos y brasileños inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 22 de noviembre.

El estadio que recibe el esperado encuentro es el Defensores del Chaco de Asunción, mientras que el árbitro designado fue el chileno Piero Maza.