Histórico de la U se despide fútbol: Anunció que disputará su último partido en el profesionalismo - Chilevisión

Matías Rodríguez colgará definitivamente los botines. El histórico ex jugador de Universidad de Chile disputará su último partido como profesional.

Así lo anunció Deportes Melipilla, su actual club que informó que el argentino dará por terminada su exitosa carrera en el cierre de la Segunda División.

A través de un comunicado, Los Potros señalaron que el trasandino "ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha".

"Este partido será más que un encuentro deportivo: Será un homenaje a un futbolista ejemplar, a un líder tanto dentro como fuera del campo, a un símbolo de esfuerzo, humildad y compromiso por nuestros colores".

El lateral de 39 años será parte del cotejo de los metropolitanos contra Real San Joaquín, el que está fijado para el próximo domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Soinca Bata Melipilla.

La carrera de Matías Rodríguez, el multicampeón con la U

Nacido en 1986, Rodríguez se formó en las inferiores de Boca, pasando por Juventud Antoniana de Salta y Barcelona de Guayaquil.

Posteriormente, pasó por Nacional de Uruguay, Universidad de Chile, Sampdoria de Italia, Gremio, otra vez la U, Defensa y Justicia y Melipilla.

Su etapa más relevante fue sin duda en el Romántico Viajero, donde ganó ocho títulos en total que incluyeron la Copa Sudamericana del 2011. Estas buenas actuaciones le permitieron ser convocado por la Selección Argentina.