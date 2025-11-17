“Vendrá pronto”: El misterioso mensaje que abre la puerta al regreso a la U de un emblema - Chilevisión

A casi tres años de finalizar su anterior ciclo, un enigmático mensaje abriría la puerta para un posible regreso de Junior Fernandes a Universidad de Chile.

La que encendió los rumores fue Caglayan Fernandes, pareja del futbolista nacional que respondió a un usuario que pidió por un retorno a Los Azules.

Lejos de ignorar el mensaje, la influencer hasta anticipó un supuesto nuevo periodo del veterano delantero en el cuadro laico.

¿Qué dijo la pareja de Junior Fernandes?

Todo se originó por una publicación en Instagram del ariete, quien subió una foto junto a su novia en la que posteó: "Eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida".

Luego de que un fanático le solicitara un regreso a la U, Caglayan lanzó la bomba: "Vendrá pronto, no te preocupes".

Tras salir de la U a fines del 2022, en el que marcó un gol clave en la lucha por el descenso, Fernandes se fue al extranjero y ha pasado por diferentes clubes de Turquía.

Actualmente, el ex seleccionado nacional de 37 años milita en el Keçiörengücü, donde ha jugado un total de 14 partidos esta campaña en los que marcó 4 goles.