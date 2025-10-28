 Futbolista chileno celebra aniversario con nueva pareja a un año de separarse: “Amor de verdad” - Chilevisión
Futbolista chileno celebra aniversario con nueva pareja a un año de separarse: “Amor de verdad”

El jugador de 37 años le dedicó un emotivo posteo a su pareja, recalcando que "la vida te manda a la persona correcta".

Martes 28 de octubre de 2025 | 16:33

A principios de octubre, Marta Radic confirmó su quiebre con Junior Fernandes tras casi 10 años de relación, donde tuvieron dos hijos.

Luego del anuncio de la modelo, el futbolista chileno celebró esta semana su primer aniversario junto a su nueva pareja.

El delantero de 37 años, que actualmente milita en el Keciörengücü de Turquía, le dedicó un emotivo posteo a la joven con la que ha compartido estos últimos meses.

El posteo de Junior Fernandes dedicado a su nueva pareja

A través de su cuenta de Instagram, el ex jugador del Bayer Leverkusen apuntó a que está con la "persona correcta".

"A veces la vida te manda a la persona correcta cuando mas la necesitas. Gracias por llegar, por quedarte y enseñarme lo que es el amor de verdad. Feliz aniversario. Te amo", escribió el atacante.

El posteo se repletó de likes y comentarios de sus seguidores, entre los que está la propia joven que respondió con un tierno "te amo".

Fernandes lleva varios años jugando en el fútbol turco, disputando 11 partidos esta temporada en los que ha marcado un gol.

Mira el posteo acá

