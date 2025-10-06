“Gracias por todo”: Modelo confirma el fin de su matrimonio con conocido jugador chileno - Chilevisión

Tras casi 10 años de relación, la modelo Marta Radic ratificó el fin de su relación con el futbolista chileno Junior Fernandes.

La joven de nacionalidad croata confirmó el término de su matrimonio con el delantero, quien actualmente milita en el Keciörengücü de Turquía.

En entrevista con LUN, la influencer comentó que "la vida a veces nos lleva por caminos diferentes, y así Junior y yo decidimos seguir cada uno el suyo".

Marta Radic habla tras el quiebre con Junior Fernandes

La pareja se conoció el 2014 mientras el atacante militaba en el Dinamo Zagreb, época en la que ella tenía 18 años y él 26. Tras dos años de relación, se casaron y al poco tiempo tuvieron dos hijos.

Radic recalcó que "terminamos tranquilamente y sin dramas. Mi apellido sigue siendo Fernandes. Hasta ahora no lo cambié, pero el día de mañana uno nunca sabe".

La joven de 29 años destacó que los hijos "adoran" a Fernandes. "El les da muchísima alegría y amor cada día", afirmó.

De todas formas, la modelo afirmó que no hay mayor contacto con el jugador nacional debido a que "él sigue jugando en Turquía y actualmente vive en Ankara. Viene a visitarnos cuando puede, la última vez que vino fue para la Navidad de 2024".

Además, le mandó un mensaje a su ex pareja: "Gracias por todo y mucha suerte en lo que sigue. De este amor quedan un millón de recuerdos hermosos y, lo más importante, nuestros hijos".