Hasta el 2027: Gobierno de Buenos Aires aplica castigo a hinchas de la U tras tragedia de Avellaneda - Chilevisión

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) aplicó una dura sanción a hinchas de Universidad de Chile, prohibiendo su ingreso a los estadios en los partidos que juegue en la Provincia de Buenos Aires.

La medida fue dada a conocer este martes tras los graves incidentes ocurridos ante Independiente por Copa Sudamericana, hechos que se dieron el pasado 20 de agosto.

En aquel duelo de octavos de final, que terminó siendo cancelado, fanáticos azules fueron brutalmente agredidos por la barra del Rojo en un hecho que dejó a varios heridos.

El castigo estará activo hasta diciembre del 2027, lo que le impedirá al cuadro laico contar con su afición en caso de que lo toque jugar en esta parte de Argentina.

Aplican derecho de admisión a barras de Independiente

Adicionalmente, la Aprevide logró identificar a un grupo de 40 sujetos que pertenecen a la barra de Independiente y les aplicó derecho de admisión.

Estos individuos participaron de manera activda en el caos, atacando con palos y fierros a hinchas de la U en una de las tribunas del Estadio Libertadores de América.

Los apuntados serían parte de la primera y segunda línea de la agrupación, donde son varios los que cuentan con antecedentes penales.