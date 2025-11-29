 VIDEO | Arturo Vidal celebra el título de Flamengo y sorprende con mención para Pulgar y Arrascaeta - Chilevisión
El volante chileno, que fue campeón de Libertadores con el Mengao el año 2022, estuvo atento al triunfo de sus excompañeros frente a Palmeiras en el Monumental de Lima.

Sábado 29 de noviembre de 2025 | 23:03

Durante la tarde de este sábado, Arturo Vidal reaccionó en redes sociales a la consagración de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores 2025 luego de que el "Fla" venciera por 1-0 a Palmeiras en el Monumental de Lima. 

A pocos minutos del final del encuentro, el volante chileno, que fue campeón con el Mengao el 2022, compartió una historia en su cuenta de Instagram aplaudiendo el triunfo y felicitando a sus excompañeros Giorgian de Arrascaeta y Erick Pulgar

Ambos figuras claves en el triunfo que les significó a los rubronegros convertirse en el primer equipo brasileño en obtener cuatro Copas Libertadores

El hito personal de Erick Pulgar con el Flamengo 

Tras levantar nuevamente la Copa Libertadores durante la tarde de este sábado, el oriundo de Antofagasta se convirtió en el segundo chileno en coronarse dos veces campeón del certamen.

El primero fue Benjamín Kuscevic, que, pese a no sumar muchos minutos en cancha, concretó el mismo hito vistiendo la camiseta del Palmeiras. 

Mira la historia de Arturo Vidal a continuación. 

