¿Pedro Pascal y exfutbolista chileno a los abrazos?: TMZ confunde a Rafael Olarra con amigo de actor - Chilevisión

17/02/2026 10:57

¿Pedro Pascal y exfutbolista chileno a los abrazos?: TMZ confunde a Rafael Olarra con amigo de actor

El medio estadounidense tenía intenciones de crear rumores sobre un supuesto romance entre ambos, sin embargo, se confundió de Olarra.

Publicado por Lisette Pérez

El famoso tabloide estadounidense de farándula TMZ, causó polémica al publicar una noticia donde aseguraba que el actor Pedro Pascal habría salido a pasear con el exfutbolista Rafael Olarra.

El medio, conocido por sus titulares sensacionalistas, aseguró que: "Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos tomados del brazo en Nueva York durante el fin de semana".

Pedro Pascal y Rafael Olarra

En las fotos publicadas por el portal farandulero, se puede ver a Pedro Pascal compartiendo un agradable paseo junto a otro hombre, sin embargo, cometieron un gran error al revelar la identidad de su acompañante.

La equivocación surgió cuando TMZ se confundió de Olarra. No se trataba del exjugador de la U, sino del director de arte argentino, quien lleva el mismo nombre y apellido.

El medio dijo que ambos involucrados habían salido a pasear por Lower East Side, en Nueva York, este fin de semana y que luego fueron a comer. 

"Rafa parecía un poco más cómodo con el clima invernal... El exfutbolista chileno se puso informal con un abrigo sobre una camiseta de cuello redondo", informó TMZ en su nota.

Independiente del particular error, el post tenía claras intenciones de crear rumores sobre una supuesta relación entre ambos, puesto que por el momento Pedro Pascal no ha hablado abiertamente de su situación sentimental, ni tampoco de su orientación sexual.

