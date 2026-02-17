Justo en la nostalgia: Hannah Montana tendrá programa especial por los 20 años de su estreno - Chilevisión

El especial llegará a la plataforma Disney+ el próximo martes 24 de marzo y promete una entrevista exclusiva con Miley Cyrus, además de la recreación de algunos de los icónicos sets de la serie juvenil.

Lo que muchos fanáticos y fanáticas esperaban, finalmente ya es una realidad: Disney anunció este martes un especial de aniversario por los 20 años del estreno de la serie juvenil Hannah Montana.

Se trata de un programa que llevará el nombre Hannah Montana 20th Anniversary Special y que llegará a la plataforma Disney+ el próximo martes 24 de marzo, día en que se cumplirán dos décadas desde que el show fue emitido por primera vez.

La compañía estadounidense detalló que el especial se grabará en directo e incluirá una "entrevista exclusiva y detallada" con Miley Cyrus, la superestrella que dio vida al personaje, y que será presentada por Alex Cooper.

"La conversación ofrecerá una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo", adelantó Disney en un comunicado.

"Con una nostalgia sincera y una perspectiva renovada, Cyrus repasará los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una época", agregó la plataforma.

Recrearán emblemáticos sets de Hannah Montana

Además, los nostálgicos podrán disfrutar de imágenes inéditas de archivo y de la recreación de algunos de los sets más recordados y memorables del espacio, como el living de la familia Stewart y el clóset de Hannah Montana.

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", aseveró Miley Cyrus en la misiva.

"El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", cerró.